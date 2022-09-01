Назван самый мощный смартфон 2023 года

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Назван самый мощный смартфон 2023 годаОн первым получит 3-нм процессор
Несмотря на то, что 2022 год ещё даже не близится к своему концу, эксперты уже пытаются предсказать, какой смартфон станет самым передовым в 2023-м.
В основу рассуждений легло заявление топ-менеджеров компании TSMC. Они рассказали, что их новый процессор станет самым мощным на рынке. Разрабатываться он будет по нормам 3-нм техпроцесса.
При этом сообщается, что первый смартфон получит новинку лишь во второй половине 2023 года. Специалисты предположили, что этим смартфоном станет iPhone 15 Pro. Это логично, учитывая, что Apple и TSMC связывают крепкие и продуктивные партнёрские отношения.
В свою очередь эта коллаборация сделает новый iPhone самым мощным телефоном следующего года.
Напомним, что ранее стало известно о понижении цены на iPhone 14 в сравнении с актуальным iPhone 13. Смартфон будет стоить 750 долларов за базовую версию.