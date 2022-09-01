Назван самый мощный смартфон 2023 года

В основу рассуждений легло заявление топ-менеджеров компании TSMC. Они рассказали, что их новый процессор станет самым мощным на рынке. Разрабатываться он будет по нормам 3-нм техпроцесса.

При этом сообщается, что первый смартфон получит новинку лишь во второй половине 2023 года. Специалисты предположили, что этим смартфоном станет iPhone 15 Pro. Это логично, учитывая, что Apple и TSMC связывают крепкие и продуктивные партнёрские отношения.

В свою очередь эта коллаборация сделает новый iPhone самым мощным телефоном следующего года.

Напомним, что ранее стало известно о понижении цены на iPhone 14 в сравнении с актуальным iPhone 13. Смартфон будет стоить 750 долларов за базовую версию.