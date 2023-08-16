Назван самый очевидный признак скорого выхода смартфона из строя

Смирнов отметил, что это зачастую явные признаки приближающейся «смерти» гаджета. Это произвольное выключение устройства даже при полном заряде батареи. Второй явный признак — цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе: когда горит логотип гаджета, но больше ничего не происходит, «то есть телефон не может прогрузиться».

Как правило, причины — серьёзные проблемы в работе материнской платы, оперативной памяти и т.п. Восстановить телефон в таком случае вряд ли получится, как и продать. Также эксперт усомнился в целесообразности ремонта такого девайса.