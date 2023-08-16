Назван самый очевидный признак скорого выхода смартфона из строя

18:45, 16 августа 2023
1 мин.
Назван самый очевидный признак скорого выхода смартфона из строяВосстановить устройство вряд ли получится
Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказал, что предшествует скорому и безвозвратному выходу смартфона из строя.
Смирнов отметил, что это зачастую явные признаки приближающейся «смерти» гаджета. Это произвольное выключение устройства даже при полном заряде батареи. Второй явный признак — цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе: когда горит логотип гаджета, но больше ничего не происходит, «то есть телефон не может прогрузиться».
Как правило, причины — серьёзные проблемы в работе материнской платы, оперативной памяти и т.п. Восстановить телефон в таком случае вряд ли получится, как и продать. Также эксперт усомнился в целесообразности ремонта такого девайса.