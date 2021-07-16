Назван самый популярный iPhone

Согласно опубликованной диаграмме, которую подготовили специалисты CIRP, больше всего сейчас востребованы на рынке смартфоны серии iPhone 12. Отмечается, что буквально в прошлом квартале самой популярной моделью была iPhone 11, тогда как на данный момент первое место занял еще и iPhone 12 Pro Max. Напомним, что последний является самым дорогим iPhone на данный момент.