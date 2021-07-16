Назван самый популярный iPhone

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Назван самый популярный iPhoneИм оказался самый дорогой смартфон Apple
Аналитические данные компании CIRP позволили выяснить, какой смартфон, по результатам продаж в США во втором квартале, стал самым популярным.
Согласно опубликованной диаграмме, которую подготовили специалисты CIRP, больше всего сейчас востребованы на рынке смартфоны серии iPhone 12. Отмечается, что буквально в прошлом квартале самой популярной моделью была iPhone 11, тогда как на данный момент первое место занял еще и iPhone 12 Pro Max. Напомним, что последний является самым дорогим iPhone на данный момент.
Так, iPhone 12 Pro Max, равно как и iPhone 11, удостоились 23% рынка. Что касается второго места, то на нем расположилась базовая модель iPhone 12. Плохие показатели продаж зафиксировались у iPhone 12 mini, который занял всего 5% рынка.