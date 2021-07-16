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Назван самый популярный iPhone

Им оказался самый дорогой смартфон Apple
Аналитические данные компании CIRP позволили выяснить, какой смартфон, по результатам продаж в США во втором квартале, стал самым популярным.
Назван самый популярный iPhone

Согласно опубликованной диаграмме, которую подготовили специалисты CIRP, больше всего сейчас востребованы на рынке смартфоны серии iPhone 12. Отмечается, что буквально в прошлом квартале самой популярной моделью была iPhone 11, тогда как на данный момент первое место занял еще и iPhone 12 Pro Max. Напомним, что последний является самым дорогим iPhone на данный момент.

Назван самый популярный iPhone

Так, iPhone 12 Pro Max, равно как и iPhone 11, удостоились 23% рынка. Что касается второго места, то на нем расположилась базовая модель iPhone 12. Плохие показатели продаж зафиксировались у iPhone 12 mini, который занял всего 5% рынка.