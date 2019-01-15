Назван самый популярный iPhone 2018 года в России

Аналитики Яндекс.Маркета изучили, как в 2018 году на Яндекс.Маркете менялся спрос на различные модели Apple iPhone. В исследовании использовались данные о кликах с официального старта продаж iPhone XS по 31 декабря 2018 года.

Со дня официального старта продаж iPhone XS в России, 28 сентября, интерес к этой линейке, включающей в себя iPhone XS и iPhone XS Max, превышал интерес ко всем остальным моделям Apple iPhone. То есть, ни в один день количество кликов на модели iPhone X, 8 или XR не превысило количество кликов на смартфоны iPhone XS. В среднем, с 28 сентября ежедневный спрос на iPhone XS превышал спрос на iPhone X на 33%.

Модели iPhone XS пользовались наибольшей популярностью у пользователей Яндекс.Маркета даже в Чёрную пятницу: на них кликали на 15% чаще, чем на второй по популярности iPhone – iPhone X. На третьем месте по популярности среди всех Apple iPhone в чёрную пятницу был iPhone XR.

Спрос на iPhone XR со дня его официального релиза в России, 26 октября, превысил спрос на iPhone 8 и iPhone X на Яндекс.Маркете к середине ноября.

Если сравнивать первые дни продаж iPhone XR и iPhone XS, то количество кликов на Яндекс.Маркете на iPhone XS было в 2,5 раза больше, чем на iPhone XR.

В декабре интерес к iPhone X и iPhone XR был примерно одинаковым, а iPhone XS пользователи Яндекс.Маркета интересовались на 35% чаще, чем каждой из этих двух линеек.