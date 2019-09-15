Назван самый популярный iPhone линейки 2019 года

Вскоре после начала приёма предварительных заказов на новые смартфоны Apple, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, запасы старших моделей iPhone iPhone 11 Pro начали истощаться, а сроки поставок — отодвигаться.

Напомним, предзаказ стартовал 13 сентября 2019 года в США и некоторых странах Европы. В России он откроется 18 сентября. В США iPhone 11 стоит от $699, iPhone 11 Pro — от $999, а. iPhone 11 Pro — от $1099.

Первыми раскупили версии iPhone 11 Pro и Pro Max в новом тёмно-зелёном цвете. Судя по всему, это самый популярный цвет iPhone текущего года. Поставки таких вариаций уже отодвинуты на начало октября вместо изначального 20 сентября. Другие расцветки пользуются меньшим спросом и буду доставляться в день старта розничных продаж.

Что касается объёма памяти, но на данный момент наибольшим спросом пользуется версия с 256 ГБ, её поставки также начали откладываться ближе к октябрю.