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Назван самый популярный iPhone в начале 2021 года
Удивительно, но это даже не самый дешёвый iPhone
Специалисты CIRP провели свежее исследование рынка, которое показало, какой именно смартфон продолжал пользоваться наибольшим спросом в первом квартале 2021 года. Как оказалось, это вовсе не новенький iPhone 12.
При этом стоит отметить, что свежая линейка смартфонов Apple и вправду пользуется неплохой популярностью. И речь идёт практически обо всех моделях — исключением стал лишь iPhone 12 mini, который продаётся даже хуже, чем iPhone SE и iPhone XR.
Что же касательно самого покупаемого телефона от Apple, то им всё ещё остаётся iPhone 11. Этот смартфон смог завоевать 24% американского рынка в прошлом квартале, сообщает MyDrivers. В прошлом отчёте лидерами рынка являлись iPhone 11 и iPhone SE 2020 — именно эти две модели оказались самыми продаваемыми по результатам 2020 года.