Назван самый популярный iPhone в начале 2021 года

Что же касательно самого покупаемого телефона от Apple, то им всё ещё остаётся iPhone 11. Этот смартфон смог завоевать 24% американского рынка в прошлом квартале, сообщает MyDrivers. В прошлом отчёте лидерами рынка являлись iPhone 11 и iPhone SE 2020 — именно эти две модели оказались самыми продаваемыми по результатам 2020 года.