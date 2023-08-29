Назван самый популярный смартфон на планете первой половины 2023 года

По данным исследовательской компании Omdia, Apple отправила 26,5 млн единиц этой модели на глобальный рынок. Следом за ним идет iPhone 14 Pro с 21 млн проданных устройств.

Эти данные кардинально отличаются от прошлого года, когда лидером был базовый iPhone 13 с 33,7 млн проданных единиц.

Стоит отметить, что в топ-5 самых популярных смартфонов вошли ещё две модели Apple — iPhone 14 и iPhone 13, а также одна модель Samsung — Galaxy A14. Последний привлёк внимание покупателей низкой ценой, тройной камерой и ёмким аккумулятором.

Интересно, что в этом году в списке доминируют устройства Apple и Samsung. Эксперты Omdia считают, что спрос на премиальные модели iPhone будет расти, в то время как общий объём поставок iPhone может незначительно снизиться из-за слабого спроса на стандартные и плюсовые модели.