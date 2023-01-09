Назван самый популярный смартфон среди россиян в 2022 году

Назван самый популярный смартфон среди россиян в 2022 годуВнезапно, это не iPhone и не Samsung
Российский ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» поделился данными о продажах смартфонов в стране за 2022 год.
Фото: The Verge
Так, всего в России было продано около 24 млн смартфонов. При этом самым популярным производителем стала Xiaomi. Более того, именно её Redmi 9A 32 ГБ стал наиболее раскупаемым смартфоном в 2022-м.
На втором месте ещё один хит компании — Redmi Note 10S. Следом за ним идёт уже iPhone 11 128 ГБ.
Что интересно, в среднем ценовом диапазоне (от 20 до 40 тыс рублей) также лидирует Xiaomi. При этом в сегменте свыше 55 тыс рублей все пять самых продаваемых устройств — это различные версии iPhone 12 и iPhone 13.
Напомним, что ещё в начале 2022-го о прекращении деятельности в России объявили ряд зарубежных производителей смартфонов. В их числе Apple и Samsung.