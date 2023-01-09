Назван самый популярный смартфон среди россиян в 2022 году

Так, всего в России было продано около 24 млн смартфонов. При этом самым популярным производителем стала Xiaomi. Более того, именно её Redmi 9A 32 ГБ стал наиболее раскупаемым смартфоном в 2022-м.

На втором месте ещё один хит компании — Redmi Note 10S. Следом за ним идёт уже iPhone 11 128 ГБ.

Что интересно, в среднем ценовом диапазоне (от 20 до 40 тыс рублей) также лидирует Xiaomi. При этом в сегменте свыше 55 тыс рублей все пять самых продаваемых устройств — это различные версии iPhone 12 и iPhone 13.

Напомним, что ещё в начале 2022-го о прекращении деятельности в России объявили ряд зарубежных производителей смартфонов. В их числе Apple и Samsung.