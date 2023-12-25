Назван самый популярный смартфон в Китае. Нет, это не Xiaomi и не Huawei

Несмотря на впечатляющее возвращение Huawei с серией флагманских смартфонов Mate 60 и чипсетом Kirin 9000S, которые обеспечили компании 90% рост продаж, лидерство на рынке заняли устройства Apple.

По данным Counterpoint Research, три модели iPhone заняли места в топ-5 самых продаваемых смартфонов в Китае.

На первом месте оказался iPhone 15 Pro Max с долей рынка 5%, что сделало его самой продаваемой моделью в регионе.

На втором месте расположился Huawei Mate 60 Pro с долей рынка 4%, а третье место ушло iPhone 15 Pro, также с долей рынка 4%.

Эти данные свидетельствуют о том, что новейшие Pro-модели от Apple продолжают пользоваться большим спросом в Китае. Отметим, что iPhone 15 оказался на пятом месте.