Назван самый популярный среди россиян бренд смартфонов

Лидирующую позицию заняла Huawei - компания, которая в прошлом году находилась лишь на втором месте, в этом смогла вырваться вперед, увеличившая долю на российском рынке с 25,5% до 27,8%. При этом Xiaomi, расположившаяся на втором месте в 2020 году, показала еще более впечатляющий рост: компания добралась с третьего места на второе, увеличив долю на рынке с 21,3% до 27%. Третье место досталось Samsung - компания упала на него с первого места, потеряв долю российских пользователей с 37,6% до 26,3%.