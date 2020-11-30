Телефоны
Сегодня 12:01
Назван самый популярный среди россиян бренд смартфонов
В прошлом году этой чести была удостоена совсем другая компания
В сети появилась свежая аналитика от компании Counterpoint Technology Market Research, специалисты которой назвали самый популярный среди россиян в третьем квартале 2020 года бренд смартфонов.
Лидирующую позицию заняла Huawei - компания, которая в прошлом году находилась лишь на втором месте, в этом смогла вырваться вперед, увеличившая долю на российском рынке с 25,5% до 27,8%. При этом Xiaomi, расположившаяся на втором месте в 2020 году, показала еще более впечатляющий рост: компания добралась с третьего места на второе, увеличив долю на рынке с 21,3% до 27%. Третье место досталось Samsung - компания упала на него с первого места, потеряв долю российских пользователей с 37,6% до 26,3%.
Отметим, что в целом продажи смартфонов в России за третий квартал 2020 года увеличились на 5% в сравнении с прошлым аналогичным периодом. Онлайн-рынок показал еще более бурный рост - он вырос аж в два раза.