Назван самый популярный среди россиян iPhone в 2021 году

Разумеется, новые модели не успели «разогнаться», а потому нет смысла ожидать их в числе лидеров. Но куда интереснее тот факт, что даже прошлогодний iPhone 12 не на первом месте.

На основе данных Ozon, наши коллеги из Hi-Tech Mail.ru выяснили, что самой популярной моделью iPhone среди россиян является iPhone 11.