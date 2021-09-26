Назван самый популярный среди россиян iPhone в 2021 году

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Назван самый популярный среди россиян iPhone в 2021 годуВнезапно, это не самая свежая модель
В России всего несколько дней назад стартовали продажи новеньких iPhone 13. Несмотря на это, эксперты уже подсчитали, какие смартфоны Apple пользуются популярностью у наших соотечественников в 2021 году.
Разумеется, новые модели не успели «разогнаться», а потому нет смысла ожидать их в числе лидеров. Но куда интереснее тот факт, что даже прошлогодний iPhone 12 не на первом месте.
На основе данных Ozon, наши коллеги из Hi-Tech Mail.ru выяснили, что самой популярной моделью iPhone среди россиян является iPhone 11.
Аналитики объясняют это тем, что одиннадцатая линейка получилась крайне привлекательной по своим потребительским качествам и сбалансированной технически, поэтому спрос на эту серию не снижается, хотя это поколение в продаже уже два года.
Hi-Tech Mail.ru
При этом если говорить сугубо о 12-й серии iPhone, то лидером является iPhone 12 Pro в версии на 128 ГБ. Что удивительно, относительно недорогой iPhone SE (2020) не попал даже в тройку лидеров.