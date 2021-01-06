Назван самый прочный смартфон 2020 года

Так, по результатам проверки автора, самым прочным смартфоном прошлого года оказался Google Pixel 4a. Что касается наименее прочного смартфона, им был назван OnePlus Nord.

Помимо прочего блогер оценил прошлогодние новинки и по ремонтопригодности. Лидером по этому качестве оказался Google Pixel 5. В то же время, эта же модель была названа самым “обманчивым” устройством.

По мнению автора, больше всего проблем может возникнуть при ремонте BlackShark 3.

Звание самого “инновационного” смартфона досталось ZTE Axon 20 за подэкранную селфи-камеру, тогда как самым привлекательным устройством оказался iPhone 12 Pro Max.