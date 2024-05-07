Назван самый продаваемый Android-смартфон в начале 2024 года

Эта информация была подтверждена аналитической компанией Counterpoint Research, которая опубликовала список десяти самых продаваемых телефонов.

Несмотря на то, что первые три места заняли модели iPhone, Galaxy S24 Ultra смог занять пятое в этом списке с долей продаж 1.9%.

Это значительный прогресс по сравнению с прошлым годом, когда самым продаваемым Android-устройством стал бюджетный Galaxy A13.