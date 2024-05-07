Назван самый продаваемый Android-смартфон в начале 2024 года

Назван самый продаваемый Android-смартфон в начале 2024 годаВнезапно, это не какой-то там бюджетник
Эта информация была подтверждена аналитической компанией Counterpoint Research, которая опубликовала список десяти самых продаваемых телефонов.
Несмотря на то, что первые три места заняли модели iPhone, Galaxy S24 Ultra смог занять пятое в этом списке с долей продаж 1.9%.
Это значительный прогресс по сравнению с прошлым годом, когда самым продаваемым Android-устройством стал бюджетный Galaxy A13.
Нынешний лидер, Galaxy S24 Ultra, является одним из самых дорогих Android-смартфонов на рынке, что отражает растущее предпочтение потребителей к премиальным моделям.
Кроме Ultra-версии, в топ-10 также вошли другие устройства Samsung, включая Galaxy A15 5G и Galaxy A54, которые заняли шестое и седьмое места соответственно, а базовая модель Galaxy S24 заняла девятое место.