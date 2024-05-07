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Опубликовано 07 мая 2024, 08:35
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Назван самый продаваемый Android-смартфон в начале 2024 года

Внезапно, это не какой-то там бюджетник
В начале 2024 года Galaxy S24 Ultra от Samsung стал самым продаваемым Android-смартфоном в мире.
Назван самый продаваемый Android-смартфон в начале 2024 года
© SamMobile

Эта информация была подтверждена аналитической компанией Counterpoint Research, которая опубликовала список десяти самых продаваемых телефонов.

Несмотря на то, что первые три места заняли модели iPhone, Galaxy S24 Ultra смог занять пятое в этом списке с долей продаж 1.9%.

Это значительный прогресс по сравнению с прошлым годом, когда самым продаваемым Android-устройством стал бюджетный Galaxy A13.

Назван самый продаваемый Android-смартфон в начале 2024 года
© SamMobile

Нынешний лидер, Galaxy S24 Ultra, является одним из самых дорогих Android-смартфонов на рынке, что отражает растущее предпочтение потребителей к премиальным моделям.

Кроме Ultra-версии, в топ-10 также вошли другие устройства Samsung, включая Galaxy A15 5G и Galaxy A54, которые заняли шестое и седьмое места соответственно, а базовая модель Galaxy S24 заняла девятое место.

Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ANDROID
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#Samsung