Назван самый простой в ремонте флагманский смартфон

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новый смартфон Google Pixel 3a, продажи которого стартовали не так давно. Смартфон может похвастаться рекордной для новых смартфонов флагманского уровня оценкой ремонтопригодности.

Специалисты нашли новый смартфон Google довольно простым для ремонта — по шкале ремонтропригодности он набрал 6 балла из 10 возможных. Лучший показатель среди флагманов последних лет был только у OnePlus 5 в 2017 году, а также более древних смартфонов.

Специалисты отметили среди плюсов модульность большинства компонентов, которые можно менять независимо друг от друга после того, как снят дисплей. Клеящего вещества, удерживающего аккумулятор на месте не так много, чтобы осложнить ремонт. Также используются только стандартные винты T3 Torx. Из минусов — обилие тонких и длинных кабелей, которые легко повредить.