Назван самый провальный смартфон Apple на начало 2023 года

Однако в период I квартала 2023 года 6,7-дюймовая модель показала хорошие результаты на рынке по сравнению с конкурентами. Об этом рассказали аналитики Canalys.

В то же время, среди прочих флагманских iPhone, его показатели оказались наихудшими.

Этому нашли несколько причин. Так, iPhone 14 Plus достаточно дорогой — за него просят $899. Высокая цена отпугнула многих покупателей, особенно когда iPhone 14 Pro предлагал значительные улучшения всего за дополнительные $100.

Сообщается, что Apple рассматривает возможность пересмотра цены на iPhone 15 Plus, чтобы привлечь больше покупателей.

По данным всё той же Canalys, Galaxy S23 Ultra был самым популярным Android-смартфоном в I квартале 2023 года, обогнав все модели iPhone 14, кроме iPhone 14 Pro Max. Предполагается, что iPhone 15 Pro Max, вероятно, займёт первое место в следующем году благодаря эксклюзивным функциям, о которых ходят слухи.