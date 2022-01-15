Назван способ обезопасить себя от телефонных мошенников

По мнению Вехова, как правило, телефоны и личные данные попадают к мошенникам из открытых или плохо защищённых баз данных. Это говорит о том, что человек, которому постоянно названивают всякого рода рекламные агенты и мошенники, неаккуратен в отношении своей персональной информации.

Чтобы этого избежать, нельзя публиковать свои данные даже в закрытых группах в соцсетях, а тем более на сайтах с открытым доступом.

Также Вехов посоветовал не оставлять свои настоящие данные в супермаркетах и не сообщать их сотрудникам различных компаний при оформлении дисконта или чего-то подобного. Потому что тех, кто оставляет свои настоящие данные, мошенники донимают достаточно часто. «А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе», — подчеркнул эксперт.