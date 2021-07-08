Назван срок выхода MIUI 13

Этой информацией поделился Да Ли (Da Li), который занимает должность топ-менеджера компании. Так, по его словам, оболочка будет выпущена уже в следующем месяце. Вместе с его словам в интернете появился и официальный тизер оболочки. На нем также указан восьмой месяц этого года, что еще раз подтверждает, что именно в августе пользователи смогут оценить MIUI 13.

Ожидается, что MIUI 13 станет самым масштабным обновлением оболочки за последнее время. К то же время, некоторые источники сообщают, что компания добавила много новых фич в интерфейс MIUI 12 и MIUI 12.5, ввиду чего в MIUI 13 можно будет заметить лишь улучшения в стабильности и безопасности, а новых функций будет не больше, чем в предыдущих оболочках.