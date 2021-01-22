Назван вероятный покупатель смартфонного подразделения LG

Vingroup выгодна покупка американской части смартфонного бизнеса LG, поскольку таким образом конгломерат сможет расширяться на рынке США.Что касается LG Electronics, сообщается, что компания намерена продать бизнес “по частям”, ввиду сложности продажи актива целиком. На данный момент неизвестно, что именно решили представители компаний в результате переговоров.

Что интересно, конгломерат Vingroup уже занимается производством смартфонов для южнокорейской компании в соответствии с контрактом ODM. Помимо прочего, Vingroup был назван третьим по величине производителем смартфонов во Вьетнаме. Словом, у компании много шансов стать покупателем смартфонного подразделения LG.