Названа цена и дата выхода самого дешевого 5G-смартфона Samsung

Напомним, что в основу Samsung Galaxy A42 5G лег процессор Snapdragon 750G, при этом смартфон оснастили 6.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением HD+. Устройство представлено лишь в версии 8/128 ГБ, при этом емкость его аккумулятора составляет 5,000 мАч (имеется поддержка быстрой проводной зарядки на 15 Вт). Основная камера смартфона представлена квадромодулем на 48, 8, 5 и 5 Мп. Фронтальный же датчик получил разрешение в 20 Мп.