Названа цена и дата выхода самого дешевого 5G-смартфона Samsung
Благодаря британскому подразделению корейского техногиганта стало известно, что смартфон поступит в продажу на территории страны уже 6 ноября, сообщает GizChina. При этом цена Galaxy A42 5G составит 349 фунтов стерлингов или 34,776 рублей. Покупателям будет предложено три цветовых варианта устройства на выбор: черный, белый и серый.
Напомним, что в основу Samsung Galaxy A42 5G лег процессор Snapdragon 750G, при этом смартфон оснастили 6.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением HD+. Устройство представлено лишь в версии 8/128 ГБ, при этом емкость его аккумулятора составляет 5,000 мАч (имеется поддержка быстрой проводной зарядки на 15 Вт). Основная камера смартфона представлена квадромодулем на 48, 8, 5 и 5 Мп. Фронтальный же датчик получил разрешение в 20 Мп.