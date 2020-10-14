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Названа цена и дата выхода самого дешевого 5G-смартфона Samsung

Осталось дождаться анонса девайса в России
В начале сентября Samsung провела формальный анонс Galaxy A42 5G — самого дешевого 5G-смартфона компании. Сейчас же стала известна цена и дата выхода новинки.

Благодаря британскому подразделению корейского техногиганта стало известно, что смартфон поступит в продажу на территории страны уже 6 ноября, сообщает GizChina. При этом цена Galaxy A42 5G составит 349 фунтов стерлингов или 34,776 рублей. Покупателям будет предложено три цветовых варианта устройства на выбор: черный, белый и серый.

Напомним, что в основу Samsung Galaxy A42 5G лег процессор Snapdragon 750G, при этом смартфон оснастили 6.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением HD+. Устройство представлено лишь в версии 8/128 ГБ, при этом емкость его аккумулятора составляет 5,000 мАч (имеется поддержка быстрой проводной зарядки на 15 Вт). Основная камера смартфона представлена квадромодулем на 48, 8, 5 и 5 Мп. Фронтальный же датчик получил разрешение в 20 Мп.