Названа цена неанонсированного Samsung Galaxy M22 с огромным аккумулятором

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Сегодня в 14:20
Названа цена неанонсированного Samsung Galaxy M22 с огромным аккумуляторомДешевле 22 тыс рублей
Анонс Samsung Galaxy M22 должен состояться на следующей неделе, однако стоимость смартфона, а также его некоторые технические особенности, известны стали уже сейчас.
Так, цена Samsung Galaxy M22 утекла в сеть благодаря одному из розничных продавцов в Европе, который еще до анонса решил завести страницу смартфона на своем сайте. Выяснилось, что продавать аппарат в модификации на 128 ГБ будут за 240 евро или около 20 843 рублей.
Что касается технических особенностей, смартфону приписывают 6,4-дюймовый AMOLED экран с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Работать аппарат будет на базе процессора MediaTek Helio G80 с 4 ГБ оперативной памяти. Недорогой смартфон оснастят большим аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт.