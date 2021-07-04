Названа цена неанонсированного Samsung Galaxy M22 с огромным аккумулятором

Так, цена Samsung Galaxy M22 утекла в сеть благодаря одному из розничных продавцов в Европе, который еще до анонса решил завести страницу смартфона на своем сайте. Выяснилось, что продавать аппарат в модификации на 128 ГБ будут за 240 евро или около 20 843 рублей.