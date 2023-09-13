Названа цена титанового iPhone 15 Pro в России

Первые счастливчики смогут приобрести устройство уже в начале октября, но стоит поспешить: количество устройств ограничено, сообщает Lenta.ru.

Стоит отметить, что официально в России iPhone 15 не будет продаваться из-за ограничений, введённых Apple в марте 2022 года. Однако эксперты уверены, что новинка окажется в России в течение недели после старта продаж.

В США цена базовой модели iPhone 15 составит $799 долларов, а модель с увеличенным экраном — iPhone 15 Plus — обойдётся уже в $899.

До сих пор открытым остаётся вопрос: сможет ли новый iPhone 15 Pro удовлетворить высокие требования российских пользователей? Стоит ли ожидать ажиотажа вокруг нового iPhone, и как это отразится на рынке смартфонов в России?