Названа цена титанового iPhone 15 Pro в России

Названа цена титанового iPhone 15 Pro в РоссииСумма, конечно, немалая
Уже не терпится купить новенький iPhone 15 Pro с титановым корпусом? На ваше счастье, 13 сентября на Яндекс.Маркете стартует предзаказ смартфона по цене 206 990 рублей.
Первые счастливчики смогут приобрести устройство уже в начале октября, но стоит поспешить: количество устройств ограничено, сообщает Lenta.ru.
Стоит отметить, что официально в России iPhone 15 не будет продаваться из-за ограничений, введённых Apple в марте 2022 года. Однако эксперты уверены, что новинка окажется в России в течение недели после старта продаж.
В США цена базовой модели iPhone 15 составит $799 долларов, а модель с увеличенным экраном — iPhone 15 Plus — обойдётся уже в $899.
До сих пор открытым остаётся вопрос: сможет ли новый iPhone 15 Pro удовлетворить высокие требования российских пользователей? Стоит ли ожидать ажиотажа вокруг нового iPhone, и как это отразится на рынке смартфонов в России?