Названа дата анонса флагманских смартфонов Samsung

А если быть точнее — 3 числа. Именно в этот день, по словам проверенного инсайдера Макса Ванйбаха (Max Weinbach), состоится традиционное мероприятие Unpacked. Об этом источник в зашифрованном виде написал на своей странице в соцсети Twitter. Так, в сообщении было указано лишь, что ”3 августа будут выпущены 2 тройки, а также 2 четверки”.

В сети быстро разгадали, что означает этот твит: две тройки — это Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, а за двумя четверками скрываются “умные” часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4.