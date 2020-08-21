Названа дата анонса Google Pixel 5 5G

Предполагалось, что представить грядущий смартфон компания планирует лишь в октябре. По словам инсайдера Джона Проссера, случится это уже в сентябре, а именно 30 числа. Причем отмечается, что именно 30 сентября компания анонсирует как Pixel 5, так и Pixel 4a 5G.

Сообщается также, что представлена модель Pixel 5 5G будет в черном и зеленом дизайне. В то же время, в сентябре компания продемонстрирует Google Pixel 4a 5G в черном цвете, тогда как в октябре, согласно данным источника, будет готов и дизайн в белом цвете.

Pixel 5 5G приписывают 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства может выступить процессор Snapdragon 765G. Смартфон может получить 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.