Названа дата анонса нового флагманского смартфона Meizu

Китайская компания Meizu объявила дату анонса своего следующего флагмана. Модель под названием Meizu 16s Pro будет представлена 28 августа 2019 года в Китае.
Согласно более ранним утечкам, улучшенная версия смартфона Meizu 16s, дебютировавшего в начале года. Смартфон получил безрамочный дизайн без вырезов и со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Новинка получит изогнутый по бокам экран с частотой смены кадров 90 Гц.
Основная камера у смартфона тройная с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, который дополнен ультраширокоугольным и телефото модулем на 20 Мп. Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч.
Аппаратной основой стал новейший процессор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и скоростная флеш-память стандарта UFS 3.0.
Также официальный сайт Meizu по ошибке опубликовал информацию о стоимости 16s Pro. Так, если верить утечке, версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить $525.