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Названа дата анонса нового флагманского смартфона Meizu

Meizu 16s Pro дебютирует за 28 августа

Китайская компания Meizu объявила дату анонса своего следующего флагмана. Модель под названием Meizu 16s Pro будет представлена 28 августа 2019 года в Китае.

Согласно более ранним утечкам, улучшенная версия смартфона Meizu 16s, дебютировавшего в начале года. Смартфон получил безрамочный дизайн без вырезов и со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Новинка получит изогнутый по бокам экран с частотой смены кадров 90 Гц.

Основная камера у смартфона тройная с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, который дополнен ультраширокоугольным и телефото модулем на 20 Мп. Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч.

Аппаратной основой стал новейший процессор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и скоростная флеш-память стандарта UFS 3.0.

Также официальный сайт Meizu по ошибке опубликовал информацию о стоимости 16s Pro. Так, если верить утечке, версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить $525.

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