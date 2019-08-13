Названа дата анонса нового флагманского смартфона Meizu

Основная камера у смартфона тройная с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, который дополнен ультраширокоугольным и телефото модулем на 20 Мп. Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч.

Аппаратной основой стал новейший процессор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и скоростная флеш-память стандарта UFS 3.0.

Также официальный сайт Meizu по ошибке опубликовал информацию о стоимости 16s Pro. Так, если верить утечке, версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить $525.