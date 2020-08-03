Названа дата анонса нового флагманского смартфона Xiaomi с самой быстрой зарядкой в 2020 году

Речь идет о Xiaomi Mi 10 Pro Plus, который, судя по заверениям интернет-инсайдеров, получит поддержку быстрой проводной зарядки на 100-120 Вт. Работать смартфон будет на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, но, к сожалению, Mi 10 Pro Plus будет лишен камеры на 100+ Мп. Судя по всему, устройство получит модуль на 48 Мп, что, будем честны, для флагмана середины 2020 года достаточно маловато.

Анонс девайса состоится 11 августа. Вместе с ним должны показать и новые беспроводные наушники компании, которые получат функцию активного шумоподавления.