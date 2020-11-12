Названа дата анонса нового недорогого 5G-смартфона Realme 7
Смартфон, судя по всему, будет называться незамысловато: Realme 7 5G. В качестве основы в нем будет использоваться процессор MediaTek Dimensity 720, устанавливаться до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти постоянной. Дисплей в устройстве будет 6.5-дюймовый с частотой обновления 90 Гц, сообщает Gizmochina. Емкость аккумулятора смартфона составит 5,000 мАч, также будет иметься быстрая зарядка на 30 Вт.
Что же касательно камер, то их в смартфоне будет пять: четыре основные с главным модулем на 48 Мп и 16 Мп селфи-камера. Анонс устройства ожидается уже 19 ноября 2020 года. Касательно точной цены новинки, к сожалению, никакой информации нет. Но учитывая, что Realme 7 5G относится к линейке недорогих смартфонов бренда, ожидать стоит достаточно низкую и приятную цену.