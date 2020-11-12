Названа дата анонса нового недорогого 5G-смартфона Realme 7

В 2020 году Realme представила множество устройств в линейке Realme 7: Realme 7, Realme 7 Pro и Realme 7i. Но, как оказалось, компании этого мало, поэтому она решила выпустить еще один, на этот раз недорогой и с поддержкой 5G. Именно его дата анонса и была названа компанией через официальный постер презентации.