Телефоны
Сегодня 17:40
Названа дата анонса нового недорогого смартфона с 90 Гц-дисплеем и "жирным" аккумулятором от Realme
В полку интересных анонсов сентября прибыло
Спустя недели обсуждений в сети, наконец-то была названа официальная дата анонса нового недорогого смартфона с 90 Гц-дисплеем и "жирным" аккумулятором от Realme. Новинка будет называться Realme C17, а покажут ее уже 21 сентября 2020 года.
Устройство может оказаться одним и самым дешевых смартфонов, оснащенных дисплеем с частотой обновления экрана 90 Гц — судя по последним слухам, просить за девайс будут около 13 тыс рублей. Работать же Realme C17 будет на базе процессора Snapdragon 460, иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора девайса составит 5 000 мАч, что вкупе с 18 Вт-зарядкой позволит его владельцам не беспокоиться об автономности.
Ожидается, что новый бюджетник Realme основной квадрокамерой на 13, 8, 2 и 2 Мп, а также 8 Мп селфи-камерой. Одним из немногих слабых мест новинки может стать его экран: 6,5-дюймовый с разрешением HD+.