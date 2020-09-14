Названа дата анонса нового недорогого смартфона с 90 Гц-дисплеем и "жирным" аккумулятором от Realme

Устройство может оказаться одним и самым дешевых смартфонов, оснащенных дисплеем с частотой обновления экрана 90 Гц — судя по последним слухам, просить за девайс будут около 13 тыс рублей. Работать же Realme C17 будет на базе процессора Snapdragon 460, иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора девайса составит 5 000 мАч, что вкупе с 18 Вт-зарядкой позволит его владельцам не беспокоиться об автономности.