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Названа дата анонса новой оболочки на базе Android, созданной дизайнером Apple
Ждать осталось всего-ничего
Компания Vivo наконец-то рассказала, когда именно она анонсирует новую оболочку на базе Android под названием Origin OS. Новинка должна прийти на замену устаревшей Funtouch OS, но что более важно, дизайном оболочки занимался неназванный дизайнер из Apple.
Судя по всему, анонс Origin OS состоится 19 ноября, в рамках ежегодной конференции разработчиков Vivo. Представители компании заявили, что на общую доработку системы, у ее специалистов ушло около года — именно наличие времени на доработку позволило сделать из новой оболочки нечто по-настоящему новое.
В числе основных фишек новой разработки Vivo называется возможность мгновенного переключения с фирменного стиля Origin OS на чистый Android. Как именно это будет реализовано и насколько удобным будет подобное переключение — узнаем уже совсем скоро. Отметим лишь, что по заявлениям компании-разработчика, новую прошивку получат как владельцы грядущих устройств бренда, так и уже вышедших на рынок девайсов.