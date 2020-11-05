Названа дата анонса новой оболочки на базе Android, созданной дизайнером Apple

В числе основных фишек новой разработки Vivo называется возможность мгновенного переключения с фирменного стиля Origin OS на чистый Android. Как именно это будет реализовано и насколько удобным будет подобное переключение — узнаем уже совсем скоро. Отметим лишь, что по заявлениям компании-разработчика, новую прошивку получат как владельцы грядущих устройств бренда, так и уже вышедших на рынок девайсов.