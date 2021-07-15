Названа дата анонса новых смартфонов и гаджетов Honor

Как выяснилось, глобальная конференция китайского бренда пройдет уже в следующем месяце, а именно 12 числа. Сообщается, что сама презентация будет проходить в режиме онлайн, и посмотреть ее смогут все желающие. На данный момент неизвестно, какие именно гаджеты покажет компания.

Можно не сомневаться в том, что компания покажет смартфон нового поколения. В сети говорят о том, что анонсировать будут гибкий смартфон в книжном форм-факторе. По словам инсайдеров, он получит 8-дюймовый экран (в разложенном виде). Ожидается также анонс портативных компьютеров.