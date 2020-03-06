Названа дата анонса первого 5G-смартфона Nokia

Так, стало известно, что уже 8 марта в сети должны опубликовать новый рекламный ролик, в котором одна из актрис франшизы Лашана Линч будет использовать первый 5G-смартфон Nokia для осуществления своей миссии. Кроме того, помимо новинки в фильме должны появится и другие смартфоны Nokia, в числе которых Nokia 7.2 и Nokia 3310.

На данный момент представители компании официально не подтвердили, будет ли смартфон иметь название Nokia 8.2. Кроме того, точно неизвестно, когда новинка поступит в продажу. В любом случае, больше информации нас ждет уже 19 марта во время официального анонса устройства.