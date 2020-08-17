Названа дата анонса первого смартфона с подэкранной селфи-камерой

Поскольку смартфон уже успел засветиться в базе данных китайского регулятора TENAA, его характеристики перестали быть секретом. Так, согласно источнику, ZTE Axon 20 5G будет работать на базе процессора Snapdragon 765G. Компания может представить несколько модификаций: на 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 64, 128 или 256 ГБ внутренней. Подэкранная камера может получить модуль на 32 МП, тогда как основная 4 датчика на 64, 8, 2 и 2 Мп. Что касается емкости аккумулятора, она может составить 4120 мАч.