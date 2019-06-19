Названа дата анонса Samsung Galaxy Note 10

Следующее пресс-мероприятие Unpacked компании Samsung состоится 7 августа 2019 года. Об этом сообщило издание CNET со ссылкой на осведомлённые источники.

Анонс Samsung Galaxy Note 10 пройдёт в том же месте, что и дебют прошлогоднего Samsung Galaxy Note 9 — на спортивной арене Барклайс-Центре в Бруклине.

Ожидается, что компания покажет разные версии смартфона, с поддержкой сетей пятого поколения и без. Версия Note 10 Pro получит 6,75-дюймовый дисплей и четверную основную камеру. Стандартный Note 10 Pro — только 6,3-дюймовый экран и тройную камеру. Обе версии оснастят одинарной фронтальной камерой.

Есть некоторая вероятность, что на мероприятии также объявят о выпуске складного смартфона Galaxy Fold, который был отложен из-за найденных проблем с конструкцией.