Названа дата анонса следующего смартфона HTC

Компания HTC назвала дату своего следующего анонса в тайваньском аккаунте Facebook. Мероприятие назначено на 11 июня. Как ожидается, компания представит в этот день свой новый смартфон.
Интересно, что за всё начало 2019 года HTC анонсировала, да и то без особых подробностей, только один смартфон — удешевлённую версию блокчейн-смартфона Exodus 1s. Его выход в продажу ожидается только в конце третьего квартала.
Приглашение не раскрывает особых подробностей, но иероглифы намекает на новую модель в серии «E». По одной из версий, модель называется HTC U19E.
Согласно более ранним утечкам, у HTC сейчас находится в разработке недорогой смартфон с дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080 x 2160 пикселей, процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также операционной системой Android Pie.