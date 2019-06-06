Названа дата анонса следующего смартфона HTC

Компания HTC назвала дату своего следующего анонса в тайваньском аккаунте Facebook. Мероприятие назначено на 11 июня. Как ожидается, компания представит в этот день свой новый смартфон.

Интересно, что за всё начало 2019 года HTC анонсировала, да и то без особых подробностей, только один смартфон — удешевлённую версию блокчейн-смартфона Exodus 1s. Его выход в продажу ожидается только в конце третьего квартала.

Приглашение не раскрывает особых подробностей, но иероглифы намекает на новую модель в серии «E». По одной из версий, модель называется HTC U19E.