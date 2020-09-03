Названа дата анонса смартфона LG с вращающимся дисплеем

В честь анонса грядущей презентации, LG выпустила специальный ролик с демонстрацией новинки, сопроводив все это датой проведения мероприятия - 14 сентября 2020 года. Помимо этого, пресс-служба компании также сообщила, что LG Wing будет частью экспериментальной линейки бренда, которая получила название Explorer Project. Помимо нее, компания также продолжит заниматься выпуском более привычных смартфонов, таких как, например, LG Velvet.

Напомним, что согласно более ранним слухам, LG Wing будет работать на базе процессора Snapdragon 765 или 765G и стоит около 800-1000 долларов. Так это или нет, узнаем, как оказалось, совсем скоро.