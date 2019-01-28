Названа дата анонса смартфона Nokia 9 PureView с пятью тыльными камерами

Компания HMD Global подтвердила свои планы на выставку MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля. Сначала о предстоящей пресс-конференции 24 февраля сообщил Юхо Сарвикасhttps://twitter.com/sarvikas/status/1088719335827243008) (Juho Sarvikas), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter, затем в сети появилась пара постеров-приглашений.

В приглашениях содержится два прозрачных намёка на будущие новинки. На одном видна хорошо узнаваемая камера-револьвер, которая должна стать главной изюминкой флагманского смартфона Nokia 9 PureView. На втором виден смартфон с «дырявым» дисплеем.