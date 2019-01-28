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Названа дата анонса смартфона Nokia 9 PureView с пятью тыльными камерами

Одновременно с «дырявым» смартфоном

Компания HMD Global подтвердила свои планы на выставку MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля. Сначала о предстоящей пресс-конференции 24 февраля сообщил Юхо Сарвикасhttps://twitter.com/sarvikas/status/1088719335827243008) (Juho Sarvikas), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter, затем в сети появилась пара постеров-приглашений.

В приглашениях содержится два прозрачных намёка на будущие новинки. На одном видна хорошо узнаваемая камера-револьвер, которая должна стать главной изюминкой флагманского смартфона Nokia 9 PureView. На втором виден смартфон с «дырявым» дисплеем.

Отметим, что дебют Nokia 9 PureView ожидался заметно раньше, но выход неоднократно откладывался. Модель представляет собой флагманский смартфон с необычной тыльной камерой с пятью модулями. Также ему приписывают OLED-дисплей без вырезов с разрешением Quad HD+, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4150 мАч. 3,5-мм разъёма для наушников, скорее всего, не будет.

«Дырявым» смартфоном скорее всего окажется Nokia 8.1 Plus или Nokia 6.2 (2019). Пока неясно, под каким названием выйдет эта модель среднего уровня.

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