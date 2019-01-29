Названа дата анонса смартфона Xiaomi Redmi X со сканером отпечатков пальцев под дисплеем

По неофициальной информации, Redmi X станет более продвинутой версией смартфона Redmi Note 7, у которого сканер расположен на задней панели. Наиболее вероятной аппаратной основой станет процессор Snapdragon 710. Также ожидается 48-мегапиксельная камера, как у Redmi Note 7.