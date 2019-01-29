Названа дата анонса смартфона Xiaomi Redmi X со сканером отпечатков пальцев под дисплеем

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, появился постер, посвящённый готовящемуся к выпуску смартфону Xiaomi, пока не представленному производителем официально.
Постер показывает название смартфона — Redmi X, сообщает дату анонса — 15 февраля 2019 года, а также сообщает основную особенность новинки — интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.
По неофициальной информации, Redmi X станет более продвинутой версией смартфона Redmi Note 7, у которого сканер расположен на задней панели. Наиболее вероятной аппаратной основой станет процессор Snapdragon 710. Также ожидается 48-мегапиксельная камера, как у Redmi Note 7.