Названа дата начала продаж Samsung Galaxy Note 10

Компания Samsung Electronics уже объявила, что следующее пресс-мероприятие Unpacked состоится 7 августа 2019 года. Теперь стало известно, когда начнутся продажи гвоздя анонса — Galaxy Note 10. Информацией поделился корейское издание Yonhap со ссылкой на местные источники.

Дата старта продаж пока известна только для южнокорейского рынка, но в ряд ли в остальном мире сроки запуска будут сильно отличаться. Приём предварительных заказов откроется 9 августа 2019 года, а розничные продажи стартуют 23 августа.

Корейский производитель планирует выпустить на родном рынке Galaxy Note 10 и Note 10+ только в версиях с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Причём они будут предлагаться по цене 4G-версий, которые будут предлагаться в других регионах — порядка 1020 долларов за базовую версию Galaxy Note 10 и 1190 долларов за более продвинутый Note 10+.