Названа дата открытия предзаказов на флагманский смартфон Honor в России

Компания Huawei назвала дату российской презентации флагманского смартфона Honor 20 Pro. Модель представят российским пользователям 25 июля 2019 года.

Приём предварительных заказов стартует на следующий день — 26 июля. Судя по всему, будут предложены бирюзовая и фиолетовая цветовые версии, а объём памяти — 8+256 ГБ. За предварительный заказ пользователи получат в подарок беспроводные наушники Fly Pods Lite.

Флагман получил основную камеру с четырьмя датчиками, один из которых — Sony IMX586 на 48 Мп. Второй датчик имеет сверхширокоугольный объектив и разрешение 16 Мп, третий — телеобъектив и 8 Мп, четвёртый предназначен для макросъёмки, его разрешение — 2 Мп.

Аппаратной основой устройства стали 7-нанометровый чипсет Kirin 980 с восемью ядрами Cortex-A76. Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью до 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт.