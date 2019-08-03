Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Власти России и Белоруссии готовы подписать дорожную карту по отмене роуминга между странами в начале сентября. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра связи и информатизации республики Константина Шульгана.

Сроки были обнародованы по итогам совещания в Полоцке по вопросу отмены роуминга на территории Белоруссии. Шульган пояснил о крайнем сроке подписания дорожной карты: «В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать. Условно говоря, конечный срок - это начало сентября».

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин заявил на это, что стороны «не видят предпосылок, чтобы эти сроки не исполнить». По словам чиновника, стороны договорились по программе мер, остался один вопрос, требующий уточнения формулировок, а это уже не будет влиять на остальную программу. Голомолзин пояснил: «Речь идет о том, что мы должны снизить ставки интерконнекта, снизить ставки взаиморасчетов межопераций в роуминге и одновременно с этим снизить ставки конечные для абонентов до такого уровня, чтобы они были соразмерны с уровнем тарифов в домашнем регионе».

Базовый принцип, который лёг в основу проекта — «в роуминге - как дома».