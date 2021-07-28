Названа дата выхода глобальной версии первого смартфона с по-настоящему невидимой селфи-камерой

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Названа дата выхода глобальной версии первого смартфона с по-настоящему невидимой селфи-камеройЖдать осталось недолго
Накануне ZTE провела анонс своего нового флагмана — ZTE Axon 30 5G. Отличительной особенностью устройства стала по-настоящему невидимая фронтальная камера.
Но есть у устройства и один недостаток — география продаж. На момент выхода материала, устройство анонсировано лишь для китайского рынка. Правда, совсем скоро это может измениться, пишет Gizmochina.
По словам издания, представитель ZTE вполне официально анонсировал выход глобальной версии аппарата уже в сентябре 2021 года. Нечто подобное происходило и с прошлогодней версией телефона — ZTE Axon 20. Изначально и он был представлен лишь для китайской розницы, но со временем стал доступен и в Европе.
Напомним, что в основу Axon 30 5G лёг чип Snapdragon 870. Но куда интереснее его экран: 6,92-дюймовая AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц.