Названа диагональ экрана смартфона, набирающая популярность у россиян

17:23, 11 июля 2023
1 мин.
Названа диагональ экрана смартфона, набирающая популярность у россиянПо статистике «М.Видео-Эльдорадо»
Торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о диагонали экрана смартфонов, которая стала самой популярной у россиян.
Аналитики торговой сети высчитали, что самыми продаваемыми смартфонами в течение первого полугодия 2023 года стали модели с диагональю 6,55". К тому же отраслевым стандартом стали модели с диагональю экрана от 6". А ещё 5 лет назад стандартом была диагональ 5,1".
В первом полугодии 2023 года самым популярным среди россиян смартфоном стал Xiaomi Redmi 9A с диагональю дисплея 6,53".
Отмечается, что по статистике, в 2019 году на модели с диагональю от 6" в России приходилось только 45% проданных устройств. В 2023 году количество таких аппаратов превысило 95%.