Названа европейская цена смартфона Xiaomi 13 Lite

Инсайдер Роланд Куандт до презентации рассказал о стоимости этого смартфона в Европе. Как утверждает Куандт, базовая модель Xiaomi 13 Lite будет стоить €499, или 39,9 тысяч рублей.

Xiaomi 13 Lite получит чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6,55" AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В центральном верхнем секторе экрана будет размещён круглый разрез под фронтальные камеры. Гаджет оснастят аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт.

Как отмечается, Xiaomi 13 Lite дублирует характеристики Xiaomi CIVI 2.

Младшая модель будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. У старший модели будут 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. По словам инсайдера, цена старшей модели составит €549 — около 43,9 тысяч рублей.

Главной ожидаемой особенностью Xiaomi 13 Lite является фронтальная камера с двумя 32 Мп сенсорами. Телефон получит заднюю тройную 50 Мп камеру, а также сверхширокоугольный датчик 20 Мп и 2 Мп макрообъектив.