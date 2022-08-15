Названа главная причина не покупать iPhone 14

На фоне этого всё чаще можно услышать разговоры о том, что в 2022 году стоит отказаться от обновления своего iPhone. И автор Bloomberg Марк Гурман назвал, пожалуй, одну из самых весомых причин в пользу этого решения.

По словам специалиста, покупателям стоит отказаться от приобретения нового iPhone в текущем году как минимум потому, что уже в 2023-м Apple может выпустить свой первый смартфон с портом USB-C вместо Lightning.

И этот апдейт станет одним из самых крупных за многие годы, так как именно он принесёт за собой смену всех главных аксессуаров для iPhone, как это было при переходе с 30-пинового разъёма на Lightning.