Названа модель iPhone, оказавшаяся самым продаваемым смартфоном в мире в начале 2024 года

Это отражает растущую тенденцию потребителей отдавать предпочтение премиальным устройствам.

Среди топ-10 продаваемых моделей смартфонов, были замечены только устройства от Apple и Samsung, каждый из которых занял по пять позиций.

Все четыре модели iPhone 15, а также iPhone 14 нашли свое место среди лидеров списка, при этом первые три места заняли представители линейки iPhone 15, с заметным отрывом от конкурентов.

Всего на Pro-версии iPhone в I квартале пришлась половина всех продаж Apple, что значительно больше, чем в I квартале 2020 года, когда доля составляла 24%. Это подтверждает, что потребители готовы платить за дополнительные функции и улучшенные характеристики.