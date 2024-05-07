Названа модель iPhone, оказавшаяся самым продаваемым смартфоном в мире в начале 2024 года

Опубликовано 07 мая 2024, 07:52
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Названа модель iPhone, оказавшаяся самым продаваемым смартфоном в мире в начале 2024 годаСюрприза не получилось
iPhone 15 Pro Max от Apple стал самым продаваемым смартфоном в I квартале 2024 года, согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research.
Это отражает растущую тенденцию потребителей отдавать предпочтение премиальным устройствам.
Среди топ-10 продаваемых моделей смартфонов, были замечены только устройства от Apple и Samsung, каждый из которых занял по пять позиций.
Все четыре модели iPhone 15, а также iPhone 14 нашли свое место среди лидеров списка, при этом первые три места заняли представители линейки iPhone 15, с заметным отрывом от конкурентов.
Всего на Pro-версии iPhone в I квартале пришлась половина всех продаж Apple, что значительно больше, чем в I квартале 2020 года, когда доля составляла 24%. Это подтверждает, что потребители готовы платить за дополнительные функции и улучшенные характеристики.