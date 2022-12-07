Названа новая дата анонса флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro

С тех самых пор в Сети держалась абсолютная тишина относительно новой даты презентации. Но вот, наконец-то, начались какие-то подвижки. Так, в китайской соцсети Weibo появились баннеры со скриншотами Mi Store.

В них любопытные глаза заметили новую дату презентации смартфонов. И судя по ней, Xiaomi 13 и 13 Pro представят уже через несколько дней, 11 декабря.

Напомним, что хоть производитель и отменил демонстрацию устройств в начале месяца, они всё равно бьют все рекорды популярности. Так, на днях появилась информация о том, что общее количество предзаказов даже неанонсированных смартфонов превысила 300 тыс устройств.