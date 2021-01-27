Названа опасность камер смартфонов

Эксперт отметил, что для того, чтобы включить камеру, смартфон должен дождаться разрешения пользователя на это, однако были зафиксированы случаи, когда камера сама включается во время пролистывания новостной ленты или же во время других взаимодействий с приложением.

”При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации (с помощью геоданных)”, — отметил глава Telecom daily.