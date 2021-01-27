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Сегодня 14:03
Названа опасность камер смартфонов
Они способны включаться без разрешения
Издание “Прайм” взяло интервью у директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, в ходе которого была названа опасность камер смартфонов. Дело в том, что камера в устройстве способна автоматически включаться в моменты использования различных социальных сетей, в том числе Instagram.
Эксперт отметил, что для того, чтобы включить камеру, смартфон должен дождаться разрешения пользователя на это, однако были зафиксированы случаи, когда камера сама включается во время пролистывания новостной ленты или же во время других взаимодействий с приложением.
”При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации (с помощью геоданных)”, — отметил глава Telecom daily.