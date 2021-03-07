Названа предварительная цена на Xiaomi Redmi K40 в России

Стоимость аппарата была раскрыта неофициальным ритейлером китайской компании в России - магазином “Румиком”. Redmi K40 в модификации 8/128 ГБ, согласно данным из каталога компании, будет продаваться за 29 990 рублей. В то же время, за 35 990 рублей, предположительно, можно будет купить Redmi K40 Pro+ в версии с 12/256 ГБ.

Отметим, что Redmi K40 начали продавать на китайском рынке буквально на днях и пока неизвестно, когда аппарат доберется до международного рынка. В магазине же отметили, что поступать в продажу в России смартфоны этой серии начнут ближе к лету, предположительно в середине или конце мая.