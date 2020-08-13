Названа предварительная дата анонса iPhone 12

Так, инсайдер Джон Проссер поделился графиком анонсов американской компании. Так, согласно обнародованным данным, уже 7 сентября компания планирует официально представить новые часы Apple Watch, а также планшеты iPad. Предполагается, что компания в этом году не станет устраивать отдельное мероприятие, ограничившись лишь пресс-релизами.

В то же время, iPhone 12, по словам источника, будет анонсирован уже 12 октября. В этот день, в свою очередь, Apple все же может провести полноценную презентацию с традиционными выступлениями менеджеров компании. Также ожидается и онлайн-трансляция мероприятия. Однако согласно опубликованным данным, если предзаказ 12 октября будет доступен лишь на младшие модели.