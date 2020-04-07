Названа причина, по которой Apple планирует не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020

Об этом, ссылаясь на инсайдерские данные из Apple, сообщили аналитик Tianfeng International Го Минджи, партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан, а также аналитики Barclays Bank of England. Согласно данным источников, все дело в том, что материалы для грядущего iPhone 12 более дорогие, чем использовали в том же iPhone 11. Так, для того, чтобы цена на iPhone 2020 не сильно разнилась с ценой iPhone 11 компания и решила убрать из коробки наушники и зарядное устройство. Предполагается также, что решение Apple могло быть обусловлено стимулирование продаж зарядного устройства на 20 Вт.

Источники также сообщили о том, что уже грядущий iPhone SE, который планируют выпустить во второй половине текущего года, будет поставляться без зарядного устройства и аудиогарнитуры в комплекте.