Названа причина, по которой Samsung отказалась от интеграции UWB в свои смартфоны

Ранее ходили слухи, что южнокорейский техногигант готов внедрить UWB в свои смартфоны, потом якобы от этого отказались. Но сейчас выясняется, что на самом деле Samsung не отказалась от технологии UWB, она будет интегрирована.

Но займется этим не Samsung, а Qualcomm. UWB будет реализована в чипах Snapdragon 8 Elite, которые получат модели S25.

Как отмечается, Qualcomm интегрировала Bluetooth, Wi-Fi и UWB в систему FastConnect 7900. Эта система встроена в новый Snapdragon 8 Elite.

Однако в отношении оснащения S25 чипсетом Snapdragon 8 Elite речь, скорее всего, идёт о флагманах. Потому что базовые версии, как предполагается, будут работать в том числе на чипсетах Exynos 2500 в зависимости от рынка. «Будет интересно посмотреть, получит ли Galaxy S25 поддержку UWB вместе со Snapdragon 8 Elite», — пишут инсайдеры из Android Authority.